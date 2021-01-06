Еврокомиссия одобрила использование вакцины Moderna в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) одобрила использование вакцины Moderna на территории стран Евросоюза, что позволит начать первые поставки предзаказанных 80 млн доз. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы одобрили вакцину Moderna, вторую [после Pfizer] вакцину в Европе. Наш контракт предусматривает поставку 80 млн доз с возможностью приобретения дополнительных 80 млн", - говорится в заявлении.

"Европа в общей сложности потенциально обеспечила себя 2 млрд доз вакцины (в рамках контрактов по предзаказу вакцин с шестью западными компаниями, из которых сертифицированы в ЕС две) - более чем достаточно, чтобы обеспечить всех нас", - заявила она.

Фон дер Ляйен не уточнила возможные сроки поставки этих вакцин. Ранее в среду официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер заявил на брифинге в Брюсселе, что первые 200 млн доз американской вакцины Pfizer по контракту должны быть поставлены в ЕС до конца сентября 2021 года, дополнительные 100 млн доз - позднее. При этом сама компания ранее уже заявила, что на данном этапе не справляется с выполнением в срок календаря первой партии поставок в срок.