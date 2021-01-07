Финляндия продлила ограничения на границе до 9 февраля

Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе для ряда стран, в том числе для России, до 9 февраля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финского кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение [об ограничениях на границе] необходимо продлить до 9 февраля", - говорится в сообщении. Кроме того, финские власти вернули снятые ранее ограничения для въезда в страну из Южной Кореи и Японии.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

С 1 октября для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США.

В настоящее время въезд в Финляндию из РФ разрешен для членов семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств - это рождение ребенка, серьезная болезнь близкого родственника, собственная свадьба. Кроме того, с 1 октября въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории, если объект требует неотложного ремонта.