В Испании число инфицированных коронавирусом превысило 2 млн

По меньшей мере 2 024 904 случая заражения новым коронавирусом было выявлено в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте министерства здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз ведомство обновляло информацию 5 января, тогда сообщалось об 1 982 544 инфицированных. Общее число умерших из-за коронавируса в стране достигло 51 675. В своей статистике Минздрав не приводит сведения о летальных исходах за последние сутки и сообщает, что за неделю умерли 530 человек.

В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая. 27 декабря в королевстве началась кампания по вакцинации.