Во Франции обнаружили два очага британского штамма коронавируса

Французские медики обнаружили два очага распространения британского штамма коронавируса в стране. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, очаги распространения были выявлены в столичном регионе Иль-де-Франс и Бретани. Новой разновидностью коронавируса заразились по меньшей мере 19 человек. Согласно данным телеканала, в парижском регионе было выявлено два случая. Как подчеркивается, эти люди не выезжали в Великобританию и скорее всего заразились на территории Франции.

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил, что ученые страны выявили новый штамм коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что данная разновидность вируса распространяется быстрее известных штаммов. На экстренной пресс-конференции 19 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что летальность мутировавшего вируса может быть выше.