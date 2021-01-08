Британские власти обязали прибывающих в Англию иметь отрицательный тест на коронавирус

Лица, которые прибывают в Англию воздушным, железнодорожным или морским путем, должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Министерства транспорта Великобритании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнил глава ведомства Грант Шэппс, власти пошли на такой шаг вследствие выявления новых штаммов коронавируса по всему миру, в том числе в ЮАР и Дании, что увеличивает риск заболеваемости COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболеванием - прим. ТАСС). Пассажиры, прибывающие в Англию на самолете, должны будут показать тест представителю компании-перевозчика до вылета, в противном случае им могут отказать в посадке на борт самолета. Кроме того, продемонстрировать наличие отрицательного теста нужно будет на пограничном контроле по прибытии в Англию. Отмечается, что власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в скором времени также могут ввести похожее требование.

"Мы уже приняли серьезные меры по сдерживанию распространения коронавируса, однако новые штаммы вируса, которые обнаруживаются по всему миру, вынуждают нас идти дальше. Тесты, сделанные перед вылетом, станут еще одной защитной линией и помогут нам остановить вирус, пока мы расширяем действие программы вакцинации населения", - подчеркнул Шэппс. Он добавил, что наличие отрицательного теста тем не менее не освобождает пассажиров, прибывающих из разработанного британскими властями списка стран с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, от необходимости соблюдать 10-дневный период самоизоляции. В этом списке находятся, в частности, большинство государств ЕС, США, Китай и Россия.

В четверг правительство Великобритании в связи с распространением нового штамма коронавируса в ЮАР объявило о введении с 9 января запрета на въезд в королевство из ряда африканских стран - Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Эсватини, Замбии, Малави, Лесото, Мозамбика и Анголы. О выявлении "южноафриканского" варианта коронавируса в Соединенном Королевстве впервые стало известно 23 декабря, после чего британские власти установили ограничения на авиасообщение с ЮАР.

Правило самоизоляции

Великобритания является одним из немногих государств Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Правило о соблюдении карантина въезжающими из-за рубежа начало действовать 8 июня. На первом этапе период самоизоляции составлял две недели, однако с 14 декабря он был сокращен до 10 дней. Ранее власти объявили, что с 15 декабря досрочно прекратить карантин могут все прибывающие люди при условии, что после пяти дней самоизоляции они сдадут тест на коронавирус и он окажется отрицательным.

Британское правительство ввело требование о наличии отрицательного теста на COVID-19 для посещения Англии на фоне того, как в конце декабря из-за выявления в Великобритании нового, более заразного штамма коронавируса порядка 70 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с королевством.