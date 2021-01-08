Финляндия продлила запрет на въезд для иностранцев до 9 февраля

Финляндия продлила до 9 февраля запрет на въезд для иностранцев, введенный из-за коронавируса, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Пандемия коронавируса продолжается, в связи с чем решение [об ограничениях на границе] необходимо продлить до 9 февраля», — говорится в сообщении.

Также власти запретили въезд из Южной Кореи и Японии.

В Финляндии коронавирусом заразились 37 772, выздоровели 31 000, скончались 584 человека.