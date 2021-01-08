В Германии зарегистрировали суточный максимум по смертности от COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Германии увеличилось за сутки на 1188, это максимальный показатель за все время эпидемии в этой стране. Как сообщил в пятницу Институт Роберта Коха, за 24 часа зарегистрировано 31 849 случаев заражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На сайте института говорится, что эта статистика не до конца показательна, поскольку из-за праздников в стране осуществлялось меньше тестов и далеко не все случаи зарегистрированы.

Предыдущий антирекорд по смертности был зафиксирован 30 декабря - 1129 летальных исходов в связи с коронавирусом.

С начала пандемии в Германии выявлены 1 866 887 инфицированных, скончались 38 795 пациентов с коронавирусом.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.