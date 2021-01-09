BioNTech подтвердила эффективность вакцины при подавлении мутаций COVID-19

Вакцина BioNTech против COVID-19 эффективна и против мутировавших штаммов коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила компания производитель.

Западные СМИ приводят выдержки из заявления компании, в котором говорится, что первоначальные испытания указали на то, что "антитела, выработанные у людей, получивших вакцину BioNTech, эффективно нейтрализуют мутировавшие штаммы вируса", один из которых был обнаружен в конце 2020 года на юго-востоке Великобритании, а другой - в ЮАР.

В то же время ученые выражают острожный оптимизм относительно эффективности вакцины BioNTech против мутаций COVID-19, поскольку исследования пока носят ограниченный характер, и ими не охвачен весь спектр мутаций, обнаруженных в Великобритании и ЮАР.

"Это хорошая новость уже только потому, что она неплохая, - сказал журналистам профессор фармацевтической эпидемиологии лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. - Если бы был получен противоположный результат, и вакцина бы оказалась неэффективной против вариаций исследованного вируса, это было бы плохо, и вызвало бы обеспокоенность".

"Появляются новые мутации, и нам необходимо внимательно отслеживать ситуацию, повторяя эти исследования на новых появляющихся вариантах (вируса)", - сообщила в свою очередь профессор иммунологии, инфекционист в Университете Эдинбурга Элеанор Рили.

Ранее в пятницу ЕС подписал соглашение с Pfizer/BioNTech об удвоении объемов поставок вакцины против COVID-19, благодаря чему общий объем поставок этой вакцины достигнет 600 млн доз.