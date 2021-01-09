Макрон, Меркель и фон дер Ляйен привержены общеевропейскому подходу к вакцинации

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердили приверженность общеевропейскому подходу в вопросах вакцинации. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило Agence France-Presse.

В частности, как указали в администрации французского лидера, стороны "полны решимости продолжать" придерживаться коллективной стратегии закупок Евросоюзом препаратов от нового коронавируса. "Эта европейская координация должна охватывать вопросы как заказа вакцин, так и их производства в Европе", - добавили в Елисейском дворце.

Ранее фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что страны сообщества не имеют права вести параллельные переговоры с шестью западными компаниями - поставщиками вакцин из списка ЕС и заключать с ними индивидуальные соглашения о дополнительных или ускоренных поставках. По ее словам, все должно делаться только через Брюссель.