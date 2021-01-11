Франция проведет четвертый экологический саммит One Planet

Четвертый ежегодный саммит One Planet ("Одна планета"), посвященный вопросам защиты биоразнообразия Земли и ее климата, откроется сегодня под председательством Франции в формате видеоконференции. В течение дня на виртуальной площадке выступят более 20 политических лидеров, а также представителей международных организаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы преследуем одну цель: повысить уровень амбиций международного сообщества по защите природы, - сообщили организаторы мероприятия. - Глобальный кризис в сфере здравоохранения, вызванный COVID-19, напомнил нам о важности природы для нашей повседневной жизни и экономики: биоразнообразие - это страховка нашей жизни".

В то же время, по мнению организаторов, в последние годы экосистемам наносится "беспрецедентный ущерб" и последствия от него проявятся в ближайшие десятилетия. "Обратить эту тенденцию вспять - серьезная задача на ближайшую декаду. Нам необходимо полностью переосмыслить наши отношения с природой", - подчеркивают они.

Большая часть из намеченных трех десятков выступлений будет проведена в формате видеоконференции. В числе выступающих значатся генсек ООН Антониу Гутерриш, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, британский премьер-министр Борис Джонсон и глава правительства Канады Джастин Трюдо, а также президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Ожидается, что участники саммита объявят о новых инициативах по защите климата и природы планеты в соответствии с четырьмя заявленными темами форума, в числе которых улучшение ситуации с земными и морскими экосистемами, мобилизация средств на финансирование проектов, достижение целей в сфере агроэкологии (сопряжение сельского хозяйства и задач защиты климата). Четвертой темой является обсуждение возможной связи между уничтожением лесов, снижением биоразнообразия и возникновением угроз для здоровья жителей планеты.

Как сообщили в Елисейском дворце, перед началом саммита состоится инвестиционный форум "Великая зеленая стена". В ходе него будут обсуждаться предложения по созданию коалиции государственного и частного сектора, направленной на выполнение к 2030 году ряда целей на благо экологии. В частности, речь идет о создании 10 млн рабочих мест, сокращении выбросов углекислого газа на 250 млн тонн и восстановлении 100 млн гектаров истощенных земель в 11 странах Судано-Сахельского коридора.

Изначально саммит планировалось провести в Марселе. Он должен был пройти на полях Всемирного конгресса по природе Международного союза охраны природы. Однако эта конференция, первоначально запланированная на 11-15 июня 2020 года, была отменена Елисейским дворцом из-за пандемии. Ожидается, что она пройдет с 4 по 7 сентября 2021 года.