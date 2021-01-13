В Европарламенте назвали "поводом для серьезной тревоги" слухи об исчезновении Джека Ма

Европа 13 января 2021 04:49 (UTC+04:00)
В Европарламенте назвали "поводом для серьезной тревоги" слухи об исчезновении Джека Ма

Зампредседателя Европарламента (ЕП) и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер выразила обеспокоенность в связи со слухами об исчезновении основателя мирового лидера интернет-торговли компании Alibaba Джека Ма (китайское имя - Ма Юнь), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Исчезновение основателя Alibaba Джека Ма должно быть для нас всех поводом для серьезной тревоги", - сказала Бер в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke. Правда, она признала, что "о конкретных обстоятельствах можно только догадываться". "Тем не менее, это было бы не первым случаем, когда Пекин показывает собственной стране и мировой общественности, кто в доме хозяин в ситуации, когда кто-то критикует китайских руководителей высшего звена", - утверждает замглавы ЕП.

Funke отметила, что Ма не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего, в социальных сетях стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.

Бер также выразила непонимание политики ЕС в отношении Китая в целом. По ее мнению, недавняя договоренность по соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Евросоюзом и Китаем не содержит конкретных формулировок о необходимости соблюдения прав человека. "ЕС сейчас именно там, где хотел бы видеть его Пекин, а именно, в мире двойных стандартов", - считает она.

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