ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Европа 13 января 2021 11:57 (UTC+04:00)
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 5 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 85 тыс., сообщила в среду в своем еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, с 4 по 10 января в мире были зарегистрированы 4 953 758 новых случаев заражения и 85 436 летальных исходов.

Предыдущий рекорд заболеваемости за семь дней был зафиксирован в период с 14 по 20 декабря - 4 612 790 заболевших.

Как отмечает ВОЗ, на минувшей неделе возобновилась тенденция к усилению роста заболеваемости. Число новых случаев COVID-19 и смертей выросло на 20% и 11% соответственно по сравнению с предыдущими семью днями. В Северной и Южной Америке заболели более 2,5 млн человек (рост на 30%) и умерли более 38 тыс. (рост на 18%). В Европе заболели более 1,8 млн и умерли более 36 тыс. Увеличение заболеваемости зарегистрировано также в Западно-Тихоокеанском регионе (на 36%), в Африке (на 34%) и Восточном Средиземноморье (на 11%).

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,7 млн. Далее следуют Великобритания (более 417 тыс. новых случаев инфицирования), Бразилия (более 313 тыс.), Россия (более 165 тыс.), Германия (более 142 тыс.), Индия (более 126 тыс.), ЮАР (более 125 тыс.), Франция (более 122 тыс.), Италия (более 116 тыс.) и Колумбия (более 100 тыс.).

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