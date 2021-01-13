Европейский регулятор может одобрить вакцину AstraZeneca 29 января
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину от коронавируса от компании AstraZeneca 29 января, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пока две вакцины утверждены, но в ближайшие дни должна быть одобрена третья. В нашем календаре значится 29 января", - сказал министр в среду, выступая в национальном парламенте.
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