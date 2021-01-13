Вопрос прав человека не должен мешать сотрудничеству Британии с КНР по ряду тем - Джонсон

Ситуация с правами человека в Китае не должна препятствовать продуктивному сотрудничеству Лондона и Пекина по ряду других вопросов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед членами парламента.

"Я хочу жить в мире, в котором у нас хорошие отношения с Китаем. Случаи нарушения прав человека в КНР не должны мешать нашему продуктивному сотрудничеству по ряду вопросов. Я думаю, что именно такой подход будет соответствовать интересам жителей Великобритании", - указал глава правительства. В то же время, по его словам, власти королевства намерены осторожно подходить к участию китайских корпораций в жизненно важных инфраструктурных проектах. При этом Джонсон подчеркнул, что нынешний британский кабинет не хочет "идти в сторону необдуманной синофобии".

Он также отметил, что "китайский вызов западным демократиям" будет обсуждаться на встрече лидеров государств Группы семи (G7), где в этом году председательствует Соединенное Королевство. Другими темами, которым Лондон планирует уделить повышенное внимание, станут совместная борьба с пандемией коронавируса и создание новых рабочих мест в странах - членах объединения. "Пандемия показала, что международное сообщество оказалось не готово к такого рода явлениям. У нас были разные подходы к карантинным ограничениям, вакцинации населения, закрытию границ. В рамках G7 мы будем разрабатывать многостороннее соглашение по борьбе с пандемиями", - сказал премьер.

Как ранее отметило агентство Bloomberg, Джонсон рассчитывает провести встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции в конце февраля. Виртуальный саммит должен пройти в дополнение к очной встрече в верхах, которая запланирована, по предварительной информации, на середину июня.

Во вторник глава МИД Великобритании Доминик Рааб объявил о том, что королевство введет ограничения на ведение бизнеса с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР из-за приписываемого китайским властям нарушения прав уйгуров. В результате пересмотра торговых отношений с Китаем будет гарантировано, что Лондон не станет экспортировать в этот регион товары, которые могут способствовать нарушению прав человека. На организации, отступающие от этих правил, будет наложен штраф за нарушения положений Закона о современном рабстве от 2015 года. Помимо этого, китайские компании, которые будут уличены в нарушении прав человека в автономном районе и использовании подневольного труда, не смогут принимать участие в тендерах по госзакупкам.