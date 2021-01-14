В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

Медицинские службы Великобритании зафиксировали новый рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом - 1 564 летальных исхода. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Телеканал уточняет, что речь идет о лицах, у которых тестирование за последние 28 дней выявило наличие коронавируса. Предыдущий рекорд смертности пришелся на 8 января, тогда зарегистрировали 1 325 летальных исходов.

Также за сутки в стране выявили 47 525 случаев вируса.

Всего за время эпидемии в Великобритании скончались 84 767 инфицированных коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 превысило 3,21 млн.

Как сообщалось, осенью в Великобритании появился новый штамм COVID-19, который отличается большей скоростью распространения. Позднее этот штамм стали фиксировать и в других странах. В России известно об одном случае заражения, пациент ранее посещал Великобританию. Он уже выздоровел.