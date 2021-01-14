Португалия вводит жесткий карантин

Власти Португалии вводят в стране такой же жесткий карантин, который был весной прошлого года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Антониу Кошта, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Он отметил, что число случаев коронавирусной инфекции с каждым днем растет в Португалии, а карантин поможет спасти жизни людей и систему здравоохранения.

«Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января», — заявил Кошта, добавив, что португальцы должны оставаться дома, работать удаленно, когда это возможно.

По его словам, школы продолжат работать в очном формате.

С начала пандемии коронавируса в Португалии выявлены более 500 тыс. случаев COVID-19, из которых активными остаются 116 тысяч, 8,2 тысячи человек умерли.