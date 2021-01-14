Правительство Словении продлило срок действия режима эпидемии до 17 марта

Словенские власти продлили действие режима эпидемии на всей территории страны на два месяца, до 17 марта. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции среди населения, уровень заболеваемости которой значительно превышает нормальный, на сегодняшнем заседании правительство продлило срок действия режима эпидемии на 60 дней", - говорится в постановлении словенского кабмина. Соответствующий указ вступит в силу 17 января.

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 145 285, умерли 3 070 человек.

Режим эпидемии действует на всей территории Словении с 19 октября: запрещены любые общественные мероприятия, прекращена работа большинства общественных заведений, не относящихся к сфере жизненно важных. Перемещение между регионами страны и выезд за рубеж разрешены только по веским причинам, с 21:00 до 06:00 по местному времени действует комендантский час.