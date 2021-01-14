ВВП Германии в 2020 году упал на 5%

ВВП крупнейшей европейской экономики — Германии — упал на 5% в 2020 году после десяти лет непрерывного роста. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ждали снижения показателя на 5,1% в 2020 году.

"После десятилетнего периода роста немецкая экономика пережила глубокую рецессию в 2020 году, году коронавируса — ситуацию, аналогичной финансовому и экономическому кризису 2008-2009 годов", — говорится в сообщении. Однако, как указывает статбюро, экономический спад в Германии в 2020 году был менее серьезным, чем в 2009 году, когда снижение ВВП страны составило 5,7%. В 2019 году экономика росла на 0,6%, замедлившись с 1,3% в 2018 году. Пиковый рост экономики Германии за последние 10 лет был отмечен в 2010 году — тогда он составил 4,2%.

Организация пишет, что пандемия коронавируса в 2020 году сильно затронула почти все сектора экономики Германии. При этом отмечается, что спад был особенно сильным в сфере услуг.

Расходы домохозяйств за год снизились на 5,4%, однако государственные расходы выросли на 6,5%. Экспорт и импорт товаров и услуг в 2020 году снизились впервые с 2009 года — на 9,9% и 8,6% соответственно.