Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 25 странах Европы

Европа 14 января 2021 14:56 (UTC+04:00)
Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 25 странах Европы

Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC-202012/01) обнаружен в 25 странах Европы, включая Россию. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Как и все вирусы, по мере своей циркуляции вирус, который вызывает COVID-19, со временем меняется. Я прекрасно понимаю тревогу, связанную с возможными последствиями появления вызывающего озабоченность варианта SARS-CoV-2 для здравоохранения. О выявлении нового штамма сообщили уже 25 стран Европейского региона ВОЗ, включая Россию", - отметил он.

Клюге призвал страны региона к дальнейшей активизации геномного секвенирования изолятов вируса SARS-CoV-2 и обмена полученными данными.

В 2020 году в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано свыше 26 млн подтвержденных случаев COVID-19 и свыше 580 тыс. смертей из-за коронавируса. За последние семь дней был зарегистрирован 1,8 млн случаев инфекции. "В начале 2021 года свыше 280 млн жителей Европейского региона ВОЗ находятся в условиях полного общенационального карантина, и на прошлой неделе о введении частичного карантина объявили еще больше стран. В регионе по-прежнему наблюдаются очень высокие показатели распространения инфекции", - подчеркнул Клюге.

Сейчас 31 страна в Европейском регионе ВОЗ начала вакцинацию граждан. При этом 95% из 23,5 млн доз вакцин, введенных во всем мире, приходится на десять стран. "Я могу заверить вас в том, что ВОЗ и наши партнеры прилагают громадные усилия для того, чтобы получить вакцины могла каждая страна, - заявил Клюге. - Мы просто не можем допустить, чтобы какие-то страны или сообщества были оставлены без внимания".

Как пояснил на брифинге старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш, в настоящее время чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу рассматривает вопрос о паспортах вакцинации для путешественников.

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