Во Франции приняли новые меры борьбы с коронавирусом

Франция рассчитывает сдержать распространение коронавируса на своей территории, удлинив введенный ранее комендантский час и плотнее прикрыв собственные границы. Таково основное содержание пакета мер, который представил в четверг вечером на почти двухчасовой пресс-конференции в Париже премьер-министр республики Жан Кастекс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава французского правительства признал в своем выступлении, что вирус продолжает "стремительно распространяться по всей стране". Период после новогодних праздников, указывалось на пресс-конференции, отмечен новым ухудшением эпидемической обстановки.

Так, только за одни сутки в среду было зарегистрировано 23 тыс. новых случаев заражения. Это почти в пять раз больше, чем прогнозировалось еще месяц назад.

Всего же с марта прошлого года, когда началась пандемия, в стране заразились коронавирусом свыше 2,8 млн человек. За 10 месяцев эпидемия стала причиной смерти более 69 тыс. человек.