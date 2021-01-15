В Бельгии зафиксировали первый в стране случай смерти после применения вакцины Pfizer

Власти Бельгии зафиксировали первый в стране случай смерти после применения вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer. Об этом сообщил в пятницу телеканал RTBF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, через пять дней после первой инъекции умер 82-летний мужчина, испытывавший проблемы со здоровьем. Как отмечает телеканал, в настоящее время проводится вскрытие, которое должно уточнить наличие или отсутствие связи смерти этого человека с вакцинацией.

Вакцинация от коронавируса в Бельгии началась 28 декабря. На первом этапе прививки делаются жителям домов престарелых, большинство из которых старше 70 лет, и их персоналу. К настоящему времени в стране сделано 35 тыс. прививок. Пока используется только вакцина Pfizer.