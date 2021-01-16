В Великобритании четвертый день подряд умирает больше 1 тыс. больных COVID-19 в сутки

Европа 16 января 2021 01:02 (UTC+04:00)
В Великобритании четвертый день подряд умирает больше 1 тыс. больных COVID-19 в сутки

Число летальных исходов, отмеченных за сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, вот уже четвертый день подряд держится выше отметки в одну тысячу. Как свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на сайте правительственной информации, за 24 часа властями было зарегистрировано 1 280 смертельных случаев из-за инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В четверг число умерших достигло 1 248, а в среду был установлен антирекорд - умерли 1 564 человека. За последнюю неделю число смертей среди заболевших выросло на 32% по сравнению с предыдущим семидневным периодом. Всего с начала пандемии в Великобритании умерли 87 295 заразившихся, что является максимальным показателем в Европе.

За последние 24 часа были также выявлены 55,8 тыс. случаев заражения коронавирусом по сравнению с 48,7 тыс. случаев в четверг. Этот показатель, четыре дня державшийся ниже отметки в 50 тыс., вновь ее преодолел. Всего с начала пандемии в стране было выявлено 3,32 млн случаев инфицирования коронавирусом.

Согласно выводам исследователей из Кембриджского университета, в некоторых частях Англии число случаев заражения начинает стабилизироваться и, возможно, уже достигло пика в других. Так, показатели инфицирования растут в Юго-Западной и Северо-Восточной Англии, вышли на плато в регионах Восточный Мидленд и Западный Мидленд и падают в Лондоне и в Юго-Восточной Англии. Так, в столице базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, понизился до 0,6. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 6 человек.

При этом, согласно последним оценкам научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабмине, ориентирующейся на данные за прошлую неделю, показатель R в стране составляет 1,2-1,3, а в Лондоне равен 0,9-1,2.

Карантин и вакцинация

Крайне сложная эпидемическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В борьбе с пандемией правительство возлагает большие надежды на вакцинацию населения, которая началась в королевстве 8 декабря. В настоящий момент жителей страны прививают вакциной американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Первыми прививают медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. Затем последовательно начнется вакцинация людей в различных возрастных группах, начиная с самых пожилых.

По словам главы Минздрава страны Мэтта Хэнкока, первую из двух доз вакцины уже получили 3 млн человек - около 4,5% населения королевства. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей.

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