Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса

Европа 17 января 2021 18:15 (UTC+04:00)
Австрия продлит локдаун до 7 февраля из-за коронавируса

Австрийское правительство с целью не допустить распространения новых штаммов коронавируса COVID-19 приняло решение перенести сроки окончания уже третьего локдауна, введенного 26 декабря, с 24 января на 7 февраля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Агентство Associated Press указывает, что по словам Курца, за следующие семь дней необходимо добиться снижения отметки заболеваемости минимум до 50 случаев на 100 тыс. человек: сейчас этот показатель составляет 131.

"Наша цель - достичь этого показателя (…) к 8 февраля, и предпринять 8 февраля первые шаги по отмене ограничений", - цитирует его AP.

Курц отметил, что Австрия хочет избежать ситуации с быстрым распространением новых штаммов COVID-19, которая наблюдается в Британии и Ирландии.

Канцлер отметил, что в Австрии первым делом должны открыться школы, музеи, магазины, торгующие не товарами первой необходимости, и такие заведения как парикмахерские. Однако отелям и предприятиям общественного питания придется ждать дольше - соответствующие решения будут приняты в середине февраля, добавил Курц.

По данным статистического сайта Worldometers, в Австрии выявлено свыше 393,7 тыс. случаев заражений, скончались более 7 тыс. инфицированных. Выздоровели более 369 тыс. заболевших.

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