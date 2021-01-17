В Италии приступили ко второй фазе вакцинации от COVID-19

Вторую дозу вакцины начинают вводить в Италии тем, кто уже получил первую прививку от коронавируса. Как сообщил в воскресенье чрезвычайный комиссар по противодействию пандемии Доменико Аркури, компания Pfizer заявила в одностороннем порядке о сокращении поставок препарата, разработанного вместе с BioNThech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На следующий неделе вместо ожидаемых 562 770 доз будут переданы 397 800 доз", - приводит его слова газета Repubblica. Как указывается, только в шести из 20 регионов планы по поставкам не изменятся. Италия критически высказалась о подобном решении Pfizer, о котором "компетентные органы не были уведомлены своевременно" и которое приведет к "неравномерному распределению доз". Помимо Pfizer/BioNThech, в Италию начали поставлять препарат Moderna, однако специалисты настаивают на введении второй дозы той же вакцины, что и первая.

К настоящему моменту в стране первая доза препарата введена более чем 1 млн человек, и Италия занимает первое место среди стран ЕС по темпам вакцинации. В некоторых регионах после прививания медиков и пациентов в домах престарелых начали делать прививки людям старше 80 лет в порядке определенной властями очереди.

Всего с начала эпидемии в Италии число инфицированных достигло более 2,3 млн человек, из которых 82 тыс. умерли от последствий коронавирусной инфекции.