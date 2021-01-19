Германия может ввести обязательное ношение респираторов

Власти Германии рассматривают возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. Как сообщила газета Bild, с 18 января такая мера уже действует в магазинах и общественном транспорте Баварии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, решение об обязательном ношении респираторов в масштабах страны может быть принято во вторник. Также канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с главами федеральных земель ужесточение других мер из-за новых штаммов коронавируса: в частности рассматриваются возможность введения комендантского часа, ограничение работы общественного транспорта, полный перевод, где это возможно, работников предприятий на удаленку.

С 16 декабря в ФРГ действуют жесткие карантинные меры. Закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары. Не работают парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны, школьники учатся удаленно.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц рекомендовал населению вместо обычных медицинских масок носить в общественных местах профессиональные респираторные маски класса FFP2, объявил об увеличении минимальной дистанции от посторонних до 2 м и призвал работодателей перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим работы.