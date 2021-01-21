Times узнала о возможном запрете сообщения в ЕС для британцев
Правительства стран Евросоюза могут ввести запрет на въезд на свои территории подданных Великобритании и прекратить с ней все пассажирские транспортные связи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета The Times.
"Там, где государства-члены Евросоюза считают необходимым для защиты общественного здоровья, они могут свободно вводить временные запреты на перевозку пассажиров и въезд из (не входящих в ЕС - ИФ) стран с высоким уровнем распространения коронавируса", - говорится в предложении, с которым ознакомилось издание.
Это предложение, которое решительно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель, в настоящее время находится на рассмотрении в ЕС и "почти наверняка будет согласовано", - пишет газета.
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