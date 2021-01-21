Страны ЕС могут запретить въезд британцам в рамках мер борьбы с коронавирусом

Европа 21 января 2021 11:26 (UTC+04:00)
Страны ЕС могут запретить въезд британцам в рамках мер борьбы с коронавирусом

Страны Евросоюза могут получить право по своему усмотрению вводить запрет на въезд жителей Великобритании и ограничивать транспортные связи с этой страной с целью предотвращения распространения новых штаммов коронавируса. Об этом в четверг сообщила газета Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Там, где государства-члены считают необходимым [усиление] охраны здоровья населения, они могут свободно вводить временные запреты на въезд и перевозку пассажиров, прибывающих из стран [не входящих в ЕС] с районами распространения различных вариантов вируса", - говорится в предложении, которое было выдвинуто Германией и пользуется поддержкой канцлера Ангелы Меркель.

"Только в том случае, если государства-члены примут совместные и скоординированные меры, сдерживание вируса может быть эффективным. Мы видим острую необходимость в том, чтобы предотвратить или, по крайней мере, замедлить распространение вызывающих беспокойство штаммов вируса", - подчеркивается в документе.

При этом ЕС намерен гарантировать сохранение "основных цепочек поставок и целостность внутреннего рынка", в частности это касается трансграничных перевозок. Издание отмечает, что планируемые меры могут означать, что границы ЕС будут закрыты для британских граждан до тех пор, пока не будет доказано, что вакцина против коронавируса останавливает передачу и уменьшает распространение его нового штамма.

На территории самой Великобритании складывается крайне сложная эпидемическая обстановка из-за распространения мутировавшего штамма B.1.1.7, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным, чем доминировавший в стране ранее вариант вируса. В Соединенном Королевстве общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в среду превысило 3,5 млн, с начала пандемии умерли более 93 тыс. человек, что является крупнейшим показателем в Европе.

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