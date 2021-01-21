Меркель заявила о сложной фазе пандемии в Германии

ФРГ вступила в сложную фазу пандемии - есть положительные аспекты, но серьезную угрозу представляет собой мутация коронавируса, и нужно действовать сейчас, чтобы новый штамм не вызвал третью волну. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг в Берлине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сейчас находимся в сложной фазе пандемии", - сказала она. По ее словам, при этом "ситуация становится менее напряженной". "Хорошие новости: число инфицированных уменьшается, все меньше людей находятся в отделениях интенсивной терапии", - отметила канцлер.

Одновременно с этим обстановка везде "очень разная". Канцлер напомнила, что в последние дни в ФРГ ежедневно фиксировалось около 1 тыс. умерших с коронавирусом. "Эта пандемия является катастрофой столетия", - сказала глава правительства.

"Ключевая угроза" - мутация коронавируса, которая была изначально обнаружена в Великобритании, продолжала Меркель. "Мы должны замедлить распространение этой мутации. В частности, мы не должны дожидаться, пока угроза станет здесь более ощутимой. Тогда было бы слишком поздно для предотвращения третьей волны, возможно, более сильной", - сказала глава правительства.

Сейчас в Германии действует второй по счету жесткий карантин. Закрыто почти все, кроме продуктовых магазинов.