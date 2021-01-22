В Европе заявили о большом риске трех новых штаммов коронавируса для стран региона

Три мутировавших варианта коронавируса, появившихся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии/Японии представляют большую опасность для европейских стран, поскольку они распространяются особенно быстро.

Об этом в четверг сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"ECDC оценивает вероятность появления и распространения среди населения вызывающих озабоченность вариантов в ЕС/ЕЭЗ (Европейский союз/Европейская экономическая зона - прим. ТАСС) как очень высокую из-за их повышенной передаваемости", - отмечено в пресс-релизе центра. "На основании новой информации риск, связанный с появлением и распространением среди населения вызывающих озабоченность вариантов, был повышен до высокого/очень высокого", - говорится в опубликованном на сайте ECDC документе.