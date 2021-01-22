ЕС намерен выделить странам - партнерам часть своей вакцины

Саммит ЕС пообещал выделить странам - партнерам ограниченное число доз вакцины, заказанной для стран сообщества, но никакие сроки не определены. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита, проходившего в онлайн - формате, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение о создании европейского механизма, который позволит выделить часть предзаказанных ЕС вакцин для государств - партнеров", - заявила она. "Мы сделаем это как можно скорее", - ответила фон дер Ляйен на прямой вопрос, когда это может произойти.

"Мы применяем двойной подход. Мы с самого начала активно поддерживали фонд COVAX, созданный именно с целью обеспечить вакцинами страны с низким и средним уровнем дохода. ЕС на данный момент является крупнейшим донором этого фонда, однако мы также видим, что COVАX пока испытывает сложности с закупкой вакцин (поскольку все производственные мощности западных компаний заняты выполнением предзаказов вакцины для стран ЕС и США - прим. ТАСС). Второй трек - это механизм Евросоюза, который позволит государствам - членам пожертвовать часть заказанных ими доз вакцины для стран-партнеров, например для государств Западных Балкан", - сказала фон дер Ляйен.