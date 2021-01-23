В десяти коммунах Норвегии закрывают магазины из-за нового штамма коронавируса

Магазины в десяти коммунах на юго-востоке Норвегии, включая Осло, до конца месяца закрываются из-за вспышки нового, "британского" штамма коронавируса в соседней с ними коммуне Нордре Фолло. Об этом сообщило в субботу Норвежское телеграфное бюро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По меньшей мере до 31 января будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Кроме того, запрещены все мероприятия, как в помещении, так и на улице, жителей призывают работать удаленно.

В Нордре Фолло в пятницу местные власти приняли решение закрыть детсады и школы до тех пор, пока ситуация не улучшится. Кроме того, там закрыты все магазины, бассейны, спортцентры, а жителям настоятельно не рекомендовано покидать территорию коммуны.

Вечером в четверг властям коммуны поступила информация о смерти в доме престарелых двух людей старше 90 лет после заражения новым штаммом коронавируса. Всего в доме престарелых заразились 22 сотрудника и 12 постояльцев. Еще одна вспышка инфекции зафиксирована в местном детсаду и может быть связана со вспышкой в доме престарелых.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении учеными страны нового варианта коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной части Англии. По предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразным. Обладающий более высокой степенью заразности штамм был обнаружен также в ЮАР.