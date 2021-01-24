Во Франции в ближайшие дни могут объявить новый карантин

Европа 24 января 2021 11:59 (UTC+04:00)
Во Франции в ближайшие дни могут объявить новый карантин

Власти Франции готовятся к объявлению нового, третьего по счету карантина и принятию очередных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Journal du Dimanche, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение должно быть принято в самое ближайшее время", - цитирует издание источник в правительстве страны. Как отметила газета, введение нового карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР. Выступление президента Франции Эмманюэля Макрона по этому вопросу должно состояться в среду, 27 января, после посвященного этому вопросу заседания Совета по обороне, уточнило издание.

Собеседники издания подчеркнули, что вопрос о введении третьего карантина практически решен и в настоящее время лишь уточняются его сроки и сопутствующие ему меры. Ожидается, что действие режима карантина начнется до конца будущей недели и, по сведениям источников издания,он "продлится не менее трех недель".

По данным газеты, на этот раз могут быть введены более мягкие ограничения в связи с тем, что население с трудом переносит режим карантина. Не исключается, что теперь на ограниченное число часов будет разрешена работа магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости. Как сообщил в интервью Le Journal du Dimanche министр образования Жан-Мишель Бланкер, в случае введения новых мер школы и лицеи продолжат работать.

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