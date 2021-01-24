Полиция применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене

Европа 24 января 2021 22:02 (UTC+04:00)
Полиция применила водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене

Правоохранительные органы Нидерландов применили водометы для разгона демонстраций в Амстердаме и Эйндховене против введенных правительством мер в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным корпорации, в Эйндховене блюстителям порядка также пришлось использовать слезоточивый газ после того, как у водомета было пробито колесо. В ходе акций были задержаны десятки человек.

После разгона демонстраций на улицах в Эйндховене произошли погромы магазинов, а в Амстердаме начались поджоги урн и мусорных баков. В мероприятиях, запрещенных властями, приняли участие сотни человек. Многие из них были без масок и не соблюдали дистанцию в 1,5 м друг от друга.

Основное недовольство протестующих было вызвано правительственными мерами по борьбе с коронавирусом. С середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 по местному времени.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 944 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли.

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