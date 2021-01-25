ЕК потребовала от AstraZeneca объяснить двукратное сокращение поставок вакцины в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с объявлением компании о сокращении на 60% поставок вакцин в ЕС и потребовала выполнять контракт в полном объеме. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис направила письмо руководству компании, потребовав дополнительных разъяснений в связи с объявлением компании на прошлой неделе о сокращении поставок вакцины в ЕС. Она подчеркнула необходимость выполнения обязательств компании по контракту с ЕС", - подчеркнул он.