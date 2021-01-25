Лондон, Берлин и Париж осудили попытку нанесения удара по Эр-Рияду с помощью беспилотника

Правительства Великобритании, Германии и Франции осудили попытку нанести удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с помощью беспилотника. Текст совместного заявления трех стран был распространен в понедельник МИД Соединенного Королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Страны Е3 - Франция, Германия и Соединенное Королевство - решительно осуждают попытку нанесения воздушного удара по Эр-Рияду 23 января 2021 года. Распространение и применение ракет и дронов подрывает безопасность и стабильность в регионе, поддержанию которых мы всемерно привержены. Мы также вновь подтверждаем твердую приверженность обеспечению безопасности и целостности территории Саудовской Аравии", - говорится в документе.