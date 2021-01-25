В Британии выявили наименьшее с 15 декабря число случаев заражения коронавирусом за сутки

Европа 25 января 2021 21:25 (UTC+04:00)
В Британии выявили наименьшее с 15 декабря число случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных за сутки новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании составило 22 195, что стало самым низким приростом с 15 декабря. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 592 инфицированных, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее власти сообщили о 30 тыс. случаев заражения и 610 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 98,5 тыс. заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 3,66 млн. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев сократилось почти на четверть по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

В последний месяц крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Великобритании из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам экспертов, может быть на 70% более заразным и на 30% более летальным. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило 4 января о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на вакцинацию населения, которая началась 8 декабря. В настоящий момент жителям страны делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена 6,6 млн человек - 10% населения королевства.

Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Ранее правительство королевства выражало стремление провакцинировать порядка 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения.

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