Великобритания сделает карантин в отелях обязательным для прибывающих из 30 стран

Правительство Великобритании обяжет людей, въезжающих на территорию королевства из 30 стран категории "повышенного риска", самоизолироваться в гостиницах. Как сообщила в среду газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники, об этом шаге будет официально объявлено в течение дня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

При помощи такой радикальной меры власти намерены снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса. Среди государств, которые первоначально попадут в категорию "повышенного риска": Бразилия и ряд других стран Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны, Португалия, а также островное государство Кабо-Верде. Список будет расширяться в случае распространения новых штаммов вируса в других точках планеты.