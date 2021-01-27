В ЕК заявили, что ЕС не будет запрещать вывоз вакцины от коронавируса со своей территории

Еврокомиссия (ЕК) к пятнице создаст механизм мониторинга экспорта произведенных на территории ЕС вакцин от коронавируса в третьи страны, но не намерена запрещать их вывоз. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе заместитель председателя ЕК Дубравка Шуица, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не блокирование экспорта, никто ничего блокировать не будет, мы только хотим транспарентности и ясности, кто какие вакцины и куда поставляет из Евросоюза. Мы рассчитываем создать это к пятнице", - сказала она. Идею создания механизма контроля за вывозом препаратов от коронавируса из ЕС в третьи страны ЕК озвучила во вторник, когда уже третий западный производитель вакцин - британско-шведская компания AstraZeneca - объявил о сокращении своих поставок странам Евросоюза на 60% от предзаказанных объемов.