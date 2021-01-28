BioNTech заявила, что ее вакцина эффективна против штаммов коронавируса в Британии и ЮАР

Вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, нейтрализует новые штаммы коронавируса, которые были выявлены в Великобритании и ЮАР. Такое заключение содержится в сообщении, размещенном на сайте германской BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она и ее американский партнер изложили результаты лабораторных исследований с использованием плазмы крови лиц, привитых от коронавируса в ходе третьей фазы клинических испытаний вакцины. "Плазма нейтрализовала SARS-CoV-2, относящийся к мутациям, выявленным в Соединенном Королевстве и Южной Африке, показали измерения, проведенные Pfizer и медицинским подразделением Университета штата Техас. Результаты были опубликованы в электронной библиотеке bioRxiv и направлены в рецензируемый журнал", - уточнила BioNTech.

Ученые изучали эффект плазмы, взятой у 20 привитых человек. Образцы крови нейтрализовали три варианта коронавируса - "британский", "южноафриканский" и комбинированный, но в разной степени. Воздействие плазмы на "южноафриканский" штамм оказалось "незначительно слабее". Эта особенность соответствует информации, которую изложил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи на проведенном Белым домом в среду брифинге в видеоформате.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в декабре 2020 года одобрило вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Также был сертифицирован препарат, который выпускает американская Moderna.