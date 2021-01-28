Меркель проведет 1 февраля совещание по вакцинации с участием производителей вакцин

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 1 февраля совещание с участием членов правительства, глав регионов ФРГ, а также представителей компаний - производителей вакцин по вопросам вакцинации населения от коронавируса. Об этом в четверг сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Канцлер и председатели конференции премьер-министров [федеральных земель] договорились провести 1 февраля в 14:00 (16:00 мск) совещание по вакцинации. В разговоре, который состоится в форме видеоконференции, примут участие наряду с другими членами федерального правительства и главами земельных правительств представители производителей вакцины, а также соответствующие организации", - сообщили в кабмине.

Вакцинация в разных странах ЕС началась в конце декабря - начале января, однако пока этот процесс тормозится в связи с проблемами американской компании Pfizer по выполнению в полном объеме поставок по заказам европейских государств. Брюссель заказал у нее 600 млн доз вакцины, которые должны быть поставлены до начала 2022 года. Помимо этого Евросоюз законтрактовал еще 160 млн доз у американской компании Moderna. Пока в ЕС сертифицированы только эти два препарата, однако Еврокомиссия уже подписала контракты по предзаказу вакцин с четырьмя другими западными компаниями и ведет переговоры еще с двумя.

На прошлой неделе компания AstraZeneca предупредила Еврокомиссию о сокращении поставок в первом квартале 2021 года на 60% из-за проблем с производством.