Всеобщий карантин в Греции продлили еще на неделю

Всеобщий карантин в Греции, действующий уже почти три месяца, продлевается еще на неделю. Об этом сообщил в пятницу вечером на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий в правительстве за ликвидацию последствий кризисных ситуаций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Эпидемическая картина не позволяет никакого послабления мер, карантин продлевается еще на неделю, а потом будет проведена новая оценка ситуации", - сказал Хардалиас.

По его словам, продолжает действовать запрет на передвижение из префектуры в префектуру, для получения разрешения на выход из дома нужно продолжать посылать СМС-сообщения или заполнять распечатанные бланки, а также запрещается передвижение людей на улицах или на общественном и личном транспорте с 21:00 до 05:00, за исключением предусмотренных исключений, например, для выхода на работу. "Кроме того, использование маски остается обязательным в помещении и на улице", - сказал Хардалиас.