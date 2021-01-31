В Словении прошел протест против повторного закрытия школ в двух регионах страны

Около 200 человек вышли в субботу вечером на протест в словенском городе Трбовле на востоке Словении из-за решения правительства республики о переводе школ в регионах Засавье и Обално-Крашка на удаленный режим обучения из-за ухудшения эпидемической ситуации спустя четыре дня после возобновления очных занятий. Об этом сообщило Словенское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протестующие родители школьников держали плакаты с лозунгом "Мы не овцы, не держите нас за сумасшедших". Полиция не вмешивалась в ситуацию, несмотря на действующий в Словении полный запрет на проведение массовых мероприятий.

В настоящий момент вся территория Словении разделена на две части в зависимости от эпидемической ситуации. В семи так называемых красных статистических регионах с 25 января возобновлены работа детских садов и очное обучение в начальных классах школ, а также открыты горнолыжные курорты, детские магазины, учреждения культуры и автосервисы. Данные исключения из режима карантина не действуют в оставшихся пяти так называемых черных областях с более тяжелой ситуацией.

При этом регионы Засавье и Обално-Крашка из-за роста числа заразившихся коронавирусом были вновь переведены в разряд "черных" 28 января, спустя всего четыре дня после частичного снятия ограничений.