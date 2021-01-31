Власти Франции надеются избежать новой волны коронавируса благодаря принятым мерам

Власти Франции считают реальным риск возникновения новой волны коронавируса, но принятые в стране ограничительные меры должны помочь избежать этого. Об этом заявил в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche министр здравоохранения республики Оливье Веран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все данные говорят о том, что из-за появившихся штаммов может возникнуть новая волна коронавируса, но, надеюсь, что благодаря принятым правительством мерам нам удастся избежать ее", - сказал он.

В воскресенье во Франции вступили в силу новые ограничительные меры в связи с пандемией. В дополнение к комендантскому часу, который с середины января действует с 18:00 до 06:00, в стране закрыты все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м. С понедельника для всех коммерческих объектов будут ужесточены нормативы по максимальному количеству покупателей и персонала, которые могут одновременно находиться в торговых залах. Кроме того, запрещено пересечение французских границ для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда.

Веран отметил, что "специалисты будут наблюдать за эффектом от новых мер" в течение нескольких недель. Если он будет слабым, то правительство может пойти на новые ограничения, считают французские эпидемиологи. Власти также намерены осуществлять более жесткий контроль за соблюдением комендантского часа и ограничений по работе заведений общественного питания.

Министр также выразил беспокойство в связи с усилением распространения различных штаммов коронавируса во Франции. "Данные, которые мы получили по штаммам, в том числе британскому, показывают, что их распространение усилилось", - заявил глава Минздрава. "Каждую неделю число случаев инфицирования штаммами во Франции увеличивается на 50%, а в соседних странах этот показатель превышает 70%", - добавил Веран.

Согласно последним официальным данным, с начала эпидемии в стране зарегистрировано свыше 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 75 тыс. человек. 27 декабря во Франции началась кампания по вакцинации населения. С 18 января прививки делают не только проживающим в домах престарелых и врачам, но и всем, кто старше 75 лет, а также людям с тяжелыми заболеваниями. К настоящему моменту от коронавируса во Франции привиты более 1,4 млн человек.