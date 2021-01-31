Елизавета II запланировала принять мировых лидеров перед саммитом G7
Королева Великобритании Елизавета II примет нового президента США Джо Байдена и других мировых лидеров в Букингемском дворце перед саммитом "большой семерки" в июне. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила газета Sunday Times.
Издание пишет, что к королеве присоединятся принц Уэльский, герцогиня Корнуольская, а также герцог и герцогиня Кембриджские.
В Букингеском дворце отказались комментировать это сообщение.
Великобритания объявила о планах провести первый почти за два года саммит G7 в июне в очном формате. Местом проведения выбран Корнуолл на юго-западе Англии.
Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что на этой встрече будет достигнут консенсус в отношении того, что мировая экономика должна оправиться от пандемии COVID-19 на основе свободной торговли и устойчивого развития.
В 2020 году саммит G7 сначала перенесли на осень, а потом отменили из-за пандемии коронавируса.