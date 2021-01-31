AstraZeneca согласилась сократить поставки в ЕС в первом квартале на 50% вместо 60%

Евросоюз смог договориться с AstraZeneca о получении дополнительных 9 млн доз вакцины от коронавируса, пытаясь компенсировать сокращение компанией поставок. Таким образом, компания согласилась поставить половину от предзаказанного на первый квартал 2021 года объема доз вместо 40%, что она обиралась сделать ранее.

Об этом сообщила в Twitter в воскресенье вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Шаг вперед по вакцинам. AstraZeneca поставит 9 млн дополнительных доз, по сравнению с последним предложением компании, таким образом в первом квартале их число будет доведено до 40 млн. Кроме того, компания пообещала начать поставки на неделю раньше и наращивать свои производственные возможности", - написала фон дер Ляйен.