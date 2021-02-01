В Чехии с апреля будет выпускаться вакцина против коронавируса

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил в воскресенье журналистам, что на заводе американской фармацевтической компании Novavax, расположенном близ Праги, с апреля текущего года должно начаться серийное производство вакцины против коронавируса и ее поставки на мировой рынок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поставки [на мировой рынок] вакцины [с расположенного в Чехии предприятия Novavax] должны начаться в апреле. Это самая свежая полученная мной информация", - отметил он.

Препарат, как сказал Бабиш, в данное время проходит испытания в Великобритании. Его эффективность составляет около 90%. Novavax планирует в текущем году выпустить примерно один млрд доз вакцины. Значительная часть от этого количества должна будет произведена в Чехии.

Бабиш также информировал, что республика, где вакцинация населения началась 27 декабря прошлого года, получила 372 765 доз вакцины. В страну поступают вакцины производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также американской компании Moderna.

"Чехия получила 352 365 доз препарата Pfizer/BioNTech. Moderna поставила 20 400 доз вакцины, из которых 12 тыс. доз поступило сегодня [в воскресенье]", - уточнил премьер.

Чехия, как он сказал, в первом квартале текущего года должна получить 1,7 млн доз вакцины против коронавируса. Во втором квартале республика ожидает еще 8,4 млн доз.

"Вакцинацию первой дозой к сегодняшнему дню прошел 266 631 житель республики, 36 251 из которых уже получил и вторую дозу", - сказал Бабиш.