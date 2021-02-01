Британский Минфин выделил $1 млрд на создание агентства по изучению новейших технологий

Британский Минфин решил выделить £800 млн (свыше $1 млрд) на создание агентства по исследованию перспективных технологий (рабочее название Advanced Research Projects Agency, Arpa). Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отдельное научно-исследовательское подразделение, которое будет подотчетно данному министерству, создается, согласно информации издания, по модели Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Управление, ставившее целью сохранение технологического превосходства американских вооруженных сил, было основано вскоре после запуска в СССР в октябре 1957 года первого искусственного спутника Земли.

"Новое британское агентство по исследованию перспективных технологий будет иметь возможность экспериментировать с новыми моделями финансирования для поддержки передовых, высокорискованных и дорогостоящих научных исследований в Великобритании", - заявили в министерстве. По словам информированных источников в правительстве страны, пока не приняты решения по поводу того, как точно будет называться это подразделение, где оно будет располагаться и кто его возглавит.

По мнению экспертов Оксфордского университета, британские власти, как правило, уклоняются от "очень амбициозных инвестиций", опасаясь неэффективного расходования госсредств. Новое агентство "предоставляет возможность решить проблему приоритетности краткосрочных целей и отсутствия поддержки в текущей экосистеме финансирования исследований в Великобритании", говорится в докладе специалистов, подготовленном по просьбе членов британского парламента.