Премьер-министр Великобритании проведет встречу СБ ООН по проблеме изменения климата

Европа 1 февраля 2021 23:18 (UTC+04:00)
Премьер-министр Великобритании проведет встречу СБ ООН по проблеме изменения климата

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 февраля будет председательствовать на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по проблеме изменения климата. Об этом сообщила в понедельник постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд на пресс-конференции в связи с началом председательства страны в СБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она подчеркнула, что тема изменения климата станет одним из приоритетов британского председательства. "21 февраля премьер-министр Борис Джонсон будет председательствовать на заседании по климатической безопасности, - сказала она. - Генеральный секретарь ООН [Антониу Гутерриш] согласился выступить с докладом перед СБ".

Помимо этого, важной встречей в февральской программе СБ станет обсуждение справедливого распределения вакцин от коронавируса в мире. "18 февраля министр иностранных дел Доминик Рааб будет председательствовать на встрече, где будет обсуждаться, как распространение вакцин может помочь нам предотвратить угрозы миру и безопасности", - отметила она.

Как сообщалось ранее, программа работы СБ в феврале начнется с экстренной встречи 2 февраля по ситуации в Мьянме. Члены СБ в течение месяца также обсудят ситуацию в Сирии, Йемене и палестино-израильское урегулирование.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Бибиэйбат расцвел и колоритно &quot;нарядился&quot; – ФОТОРЕПОРТАЖ
Бибиэйбат расцвел и колоритно "нарядился" – ФОТОРЕПОРТАЖ
Модные туристические направления (ФОТО)
Модные туристические направления (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Астронавты NASA установили новые батареи на поверхности МКС США 23:35
Премьер-министр Великобритании проведет встречу СБ ООН по проблеме изменения климата Европа 23:18
Число новых случаев COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд - ВОЗ В мире 23:02
8 016 человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 22:45
В войсках Нахчыванского гарнизона начался новый учебный год (ФОТО/ВИДЕО) Политика 22:24
Иранская чайная промышленность удовлетворяет 30% местного спроса Экономика 21:59
Грузия будет в списке первых 18 стран, которые получат вакцину Pfizer в ближайший период Грузия 21:49
18 платных участков автодорог запустят 30 марта в Казахстане Строительство 21:40
В Шемахинском районе произошло землетрясение Происшествия 21:23
Военные Мьянмы объявили имена новых министров Другие страны 21:03
Пропаганда фашизма в Армении на фоне усилий по достижению прочного мира на Южном Кавказе – газета Azernews Политика 20:41
Население в Азербайджане довольно борьбой правительства с пандемией - Gallup International Политика 20:34
Мы словно бились с террористами – боевые действия глазами участника Отечественной войны (ФОТО) Общество 20:19
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО) Политика 20:12
В Азербайджанской Армии начался новый учебный год (ФОТО) Политика 19:54
АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям в связи с обнаружением в ряде стран птичьего гриппа Экономика 19:25
При поддержке Фонда "YAŞAT" прооперирован еще один участник Отечественной войны (ВИДЕО) Общество 19:01
Совместный мониторинговый центр внесет вклад в обеспечение стабильности в регионе - Хулуси Акар (ФОТО) Политика 18:57
Модная старинная Шуша – особенности стиля женщин и одежды мужчин (ВИДЕО, ФОТО) Стиль 18:53
В Азербайджане еще 160 человек выздоровели от COVID-19, заразились 77 лиц Общество 18:38
Не желающие дипломатического урегулирования на Южном Кавказе теперь хотят именно этого – Мевлют Чавушоглу Политика 18:31
Азербайджанский актер в российской "Игре престолов": Готовится переворот, катастрофа совсем близко (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:26
США в течение 2020 года увеличили импорт азербайджанской продукции Бизнес 18:09
На Бакинском НПЗ планируется строительство новых очистных сооружений Энергетика 18:06
Молодой герой Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО) Культура 18:01
Удельный вес хлопка в общем экспорте Азербайджана увеличился Бизнес 17:56
В Азербайджане отменяется повторный штраф в течение дня за нарушение правил стоянки и парковки Общество 17:54
NEQSOL Holding перечислил 2 миллиона манатов в Фонд возрождения Карабаха Общество 17:50
США стремятся вывести партнерство с Грузией на новый уровень Бизнес 17:48
Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан об ограничениях Грузия 17:47
Туркменистан готовится к севу хлопчатника Бизнес 17:16
Начались турецко-азербайджанские совместные учения под названием "Зимние учения - 2021" (ВИДЕО) Политика 17:12
Милли Меджлис одобрил внесение всей табачной продукции в список подакцизных товаров Общество 17:09
В Азербайджане определено, в каких случаях покинувший место ДТП водитель не будет привлекаться к ответственности Общество 17:08
На Бакинском НПЗ будут заменены 65% установок Энергетика 17:08
В Азербайджане меняются штрафы за автохулиганство Общество 17:06
В Азербайджане утверждены новые правила установления случаев автохулиганства Общество 17:05
Компания Bakcell представила новый концептуальный магазин в Баку (ФОТО) ИКТ 17:04
Предприниматели и инвесторы понимают важность потенциала в создании новых рынков – ВБ Финансы 17:04
Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении поправку о необязательности наличия при себе водительских прав Общество 17:03
Создана Азербайджано-Турецкая совместная медиа-платформа Политика 17:02
Мягкая денежно-кредитная политика ЦБ Азербайджана способствует продолжительной низкой ставке рефинансирования - Unicapital Финансы 16:56
ASOS приобрел Topshop и Topman за $405 млн Европа 16:53
Киберспорт создаст импульс в развитии игровой индустрии Азербайджана ИКТ 16:48
В течение 2020 г. Банк ВТБ-Азербайджан увеличил совокупные обязательства более чем на четверть Финансы 16:42
Банк ВТБ-Азербайджан завершил 2020 год с прибылью Финансы 16:40
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового лесопарка в Ясамальском районе столицы (ФОТО) Политика 16:38
В Бакинском метрополитене сменились начальники 23 станций из 26 Общество 16:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Абшеронской районной центральной больницы (ФОТО) Политика 16:32
"Дочка" российского банка в Азербайджане увеличила активы в течение 2020 года Финансы 16:31
Британский Минфин выделил $1 млрд на создание агентства по изучению новейших технологий Европа 16:28
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в школе-лицее номер 3 в городе Хырдалан (ФОТО) Политика 16:26
Coca-Cola построит свой завод в Азербайджане - Микаил Джаббаров (ФОТО) Экономика 16:25
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанций «Хырдалан» в Абшеронском районе (ФОТО) Политика 16:23
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе, а также нового лесопарка, разбитого в Ясамальском районе (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:15
В Фонде помощи азербайджанской армии собрано свыше 212 млн манатов Политика 16:13
В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов Общество 16:08
Илон Маск дал прогноз по будущему биткоина Финансы 16:05
Сроки вступления в силу нового требования по строительству в Азербайджане продлены еще на 3 года Экономика 16:02
В Азербайджане на 2022 год запланировано производство качественного дизельного топлива Энергетика 15:51
ВБ назвал пути эффективного реагирования на кризис, вызванный COVID-19 в Туркменистане Финансы 15:44
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции Турция 15:38
В Иране от коронавируса скончались свыше 58 тыс. человек Общество 15:38
В течение всего 2021 года Центробанк Азербайджана может взять паузу в снижении учетной ставки Финансы 15:36
В аэропортах Нью-Йорка отменено большинство рейсов в преддверии снежной бури США 15:34
Замминистра о восстановительных работах в уничтоженных армянами заповедниках и национальных парках Азербайджана(Эксклюзив) Общество 15:28
Молодежь - наше будущее: Рамиль Гасымов вручил почетные грамоты сотрудникам (ФОТО) Социум 15:25
Дорожная полиция обратилась к населению в связи с открытием школ в Азербайджане Общество 14:53
ОС Android продолжает лидировать на рынке Азербайджана ИКТ 14:48
ЮНЕСКО в очередной раз демонстрирует нежелание соответствовать современным реалиям и принять новые вводные – российский эксперт Политика 14:47
На англоязычном новостном портале опубликована статья о городе Шуша Политика 14:44
В Азербайджане будет вручена премия Golden Names Awards и статуэтки с позолотой в 14 карат (ФОТО) Социум 14:39
Сократилось финансирование НБКО со стороны международных институтов - AMFA Финансы 14:36
Новый проект Кабмина Азербайджана даст импульс развитию МСБ и привлечению иностранных инвестиций Экономика 14:28
В депозитных операциях коммерческих банков Азербайджана преобладает нацвалюта Финансы 14:20
С сегодняшнего дня в Баку началась установка новых газовых счетчиков Энергетика 14:19
Деградированные и непригодные земли в Азербайджане будут реабилитированы Экономика 14:16
В Физули продолжается процесс разминирования - репортаж Trend TV Общество 14:14
Директор азербайджанской компании Cybero о человеческих ресурсах в области кибербезопасности ИКТ 14:13
Азербайджанские специалисты пройдут дополнительные тренинги для разминирования территории будущего аэропорта в Физули (ФОТО) Азербайджан 14:09
По активности пользователей Twitter впервые за последние 5 лет занимает первое место на медиа рынке Азербайджана ИКТ 14:08
Водопроводные линии в ряде жилых массивов в пригородах Баку будут проложены за госсчет Экономика 14:08
Дебюты Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Санкт-Петербурге Культура 14:05
Чуанцинская Буровая Инженерная Компания в Туркменистане объявляет тендер Тендеры 14:03
На таможенном посту «Самур» образовалась очередь грузовых автомобилей Экономика 14:02
В Азербайджане началось льготное страхование полей под фундук Бизнес 13:53
Минобразования Азербайджана о порядке перевода в колледжи лиц, не окончивших бакалавриат Общество 13:45
Стартовала деятельность Центра развития регионального потенциала по Кавказу и Центральной Азии при МВФ Финансы 13:36
Рост тарифов на водоснабжение увеличит число круглосуточно обеспеченных водой абонентов с 80 до 100% – Азерсу Общество 13:27
В Сумгайыте внедряется система безналичной оплаты за проезд в общественном транспорте Общество 13:23
Функционирование Турецко-российского совместного мониторингового центра очень важно для устойчивого мира на освобожденных территориях – депутат Политика 13:20
В Баку завтра ожидается до 11 градусов тепла Общество 13:17
Министр образования Азербайджана выразил надежду на скорое полное возобновление очного процесса обучения Общество 13:13
Поисковик Google остается самым популярным в Азербайджане ИКТ 13:08
Председатель Комитета управления госимуществом Армении написал заявление об уходе с занимаемой должности Армения 13:03
Минобразования Азербайджана об освобождении от должности Махаббат Велиевой Общество 13:00
Строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта в Физули планируется завершить в этом году Общество 12:57
Индия организовала очередной вывозной рейс из Туркменистана Туркменистан 12:53
Милли Меджлис утвердил документ о визах между Азербайджаном и Турцией Политика 12:52
Утвержден меморандум в сфере медиа между Азербайджаном и Турцией Общество 12:50
Все новости