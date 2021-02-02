В центре вакцинации на Кипре произошел взрыв

По информации полиции, сигнал о взрыве поступил в понедельник в 19:30 по местному времени (1 февраля, 21:30 GMT+4). О пострадавших не сообщается.

Место происшествия взято в оцепление. Полиция занимается расследованием инцидента.

Городок Лача с населением около 17 тыс. человек является юго-восточным пригородом столицы страны Никосии. Расположенный в нем медицинский центр был во время пандемии превращен в одну из точек вакцинации населения острова. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис был провакцинирован в этом центре в два этапа: 28 декабря и 18 января.