ВВП Италии в 2020 году упал почти на 9%

Экономика Италии по итогам прошлого года сократилась на 8,8-8,9%. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют предварительные данные Национального института статистики страны (Istat).

В том числе по итогам последнего триместра минувшего года ВВП страны снизился на 2% в сравнении с предшествующими четырьмя месяцами и на 6,6% по отношении к аналогичному периоду 2019 года.

Более точную информацию за весь год институт собирается опубликовать 1 марта.

При этом, как отмечает ведущая экономическая газета il Sole 24 Ore, годовые показатели пока оказались чуть лучше прогнозировавшихся итальянским правительством, которое предполагало падение на целых 9%.

Также Istat прогнозирует рост ВВП Италии в нынешнем году на 2,3%, взяв за основу оценки показателей последнего триместра 2020 года.